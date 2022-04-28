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Valerien Ismael'den dikkat çeken Vida kararı!

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Giriş Tarihi: 28.04.2022 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
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Valerien Ismael’den dikkat çeken Vida kararı!

Göreve geldiğinde Vida ile sözleşme yenilenmesini isteyen Valerien Ismael, bundan vazgeçti ve oyuncunun durumunu yeniden gözden geçirmeye karar verdi.

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