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Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sevinci

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Giriş Tarihi: 28.04.2022
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Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme sevinci

Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan lider Trabzonspor, şampiyonluğunu ilan edebileceği maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Bordo mavili ekipte sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Anthony Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen yeniden idmanlara başladı.

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