Trabzonspor’da tarihi şampiyonluk heyecanı! Taraftarlara önemli uyarı

PANKART TEPKİSİ

Sürmen, İstanbul'daki taraftarlardan da maça gelen çok kişi olduğunu belirterek, "Başakşehir, Olimpiyat Stadı'nın yetmeyeceğine, 150 bin kişilik stat olsa dahi dolacağına inanıyorum. Bunun başka nedeni de var. İlk defa şampiyon olmuyoruz. Bizim taraftarımızın özlemi 2010-2011'i kutlayamadık ilk defa 38 yıl sonra şampiyonluk kutlaması yapıyoruz. 8. şampiyonluğun kutlamasını yapacağız. 2010-2011'de kutlama yapamamanın acısı, sızısı bunu daha etkin hale getirdi." dedi.

Şehirde asılan bazı pankartları doğru bulmadığını da ifade eden Sürmen, şunları söyledi: