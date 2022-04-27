Bahçeşehir Koleji FIBA Erkekler Avrupa şampiyonu oldu!
Son dakika haberleri... FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali rövanşında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia ekibini 90-74 yenen Bahçeşehir Koleji, şampiyon oldu.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Oskars Lucis (Litvanya), Wojciech Liszka (Polonya)
Bahçeşehir Koleji: Hall 2, Smith 17, Berkay Candan 7, Jones 14, Oğuz Savaş 5, Dekker 12, Muhammed Baygül 6, Kartal Özmızrak 7, Solomon 4, Erkan Yılmaz 4, Black 12, Hadi Özdemir
Unahotels Reggio Emilia: Larson, Cinciarini 8, Johnson 9, Strautins 19, Hopkins 9, Rossi 8, Thompson 19, Crawford 2
1. Periyot: 30-16
Devre: 43-37
3. Periyot: 64-56
Beş faulle çıkanlar: 35.03 Rossi, 36.42 Hopkins (Unahotels Reggio Emilia)
İLK KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
Eşleşmenin ilk maçını da deplasmanda 72-69 kazanan kırmızı-lacivertliler, ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.
13 bin 500 kapasiteli Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka tamamı dolu tribünler önünde oynandı.
Karşılaşmaya konuk ekip 5-0'lık seriyle başladı. Jones ve Smith önderliğinde bulduğu sayılarla üstünlüğü ele alan Bahçeşehir Koleji, 8. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 26-11. İlk periyodu Bahçeşehir Koleji 30-16 önde kapattı.
İkinci çeyreğe de iyi başlayan misafir takım, ilk 6 dakikada Bahçeşehir Koleji'ne sayı şansı tanımadı. Rossi'nin 14. dakikadaki üç sayılık atışıyla farkı tek hanelere çeken (30-22) Unahotels Reggio Emilia, 17. dakikada Johnson'un basketiyle seriyi 15-0'a getirdi ve öne geçti: 30-31. İkinci periyottaki ilk sayısını 17. dakikada teknik faulden Kartal Özmızrak ile bulan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 43-37 önde gitti.
İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi ekip, Hall'un 21. dakikadaki basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 47-37. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken Bahçeşehir Koleji, final periyoduna 64-56 üstün girdi.
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