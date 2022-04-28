28 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri SON DAKİKA HABERİ | PFDK'dan Beşiktaş'a ceza

SON DAKİKA HABERİ | PFDK'dan Beşiktaş'a ceza

SPOR
Giriş Tarihi: 28.04.2022
ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ | PFDK’dan Beşiktaş’a ceza

SON DAKİKA... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a Kasımpaşa maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezası verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA