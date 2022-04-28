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Anadolu Efes yeniden Final Four'da! Olimpia Milano'yu deviren temsilcimiz Avrupa'da yeni kupa peşinde

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Giriş Tarihi: 28.04.2022 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
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Anadolu Efes yeniden Final Four’da! Olimpia Milano’yu deviren temsilcimiz Avrupa’da yeni kupa peşinde

Turkish Airlines EuroLeague Play-Off dördüncü maçında Anadolu Efes, İtalya temsilcisi Olimpia Milano'yu 75 - 70 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve Final Four'a yükseldi.

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