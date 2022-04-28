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Son dakika: Beşiktaş'ta başkanlık seçimi tarihi belli oldu

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Giriş Tarihi: 28.04.2022 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
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Son dakika: Beşiktaş’ta başkanlık seçimi tarihi belli oldu

Son dakika haberleri... Beşiktaş Kulübünde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi belli oldu. 22 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul 29 Mayıs'ta yapılacak.

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