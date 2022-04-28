Liverpool Jurgen Klopp ile devam dedi! 2026 yılına kadar yeni sözleşme imzalandı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Alman teknik direktörü Jürgen Klopp'un sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığını duyurdu.Klopp, Liverpool ile sözleşmesinin 2024 yılında bitmesi sonrası bir süre dinlenmek amacıyla takım çalıştırmayı düşünmediğini ifade etmişti.
Liverpool tarafından yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adam ve yardımcıları Pepijn Lijnders ile Peter Krawietz'in 2024 yılında bitecek sözleşmelerinin, iki sezon daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Bu sezon İngiltere Lig Kupası'nı kazanan Klopp yönetimindeki Liverpool, ligde lider Manchester City'nin bir puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdürürken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde, İngiltere Federasyon Kupası'nde ise finalde yoluna devam ediyor.
2015 yılından bu yana İngiltere temsilcisini çalıştıran Klopp, bu süreçte birer lig, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşadı.
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