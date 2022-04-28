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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin günü ve saati belli oldu! İşte Süper Lig'de 36. hafta programı

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Giriş Tarihi: 28.04.2022 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin günü ve saati belli oldu! İşte Süper Lig’de 36. hafta programı

Süper Lig'de sona gelinirken 36. hafta programı belli oldu. Türkiye'nin yakından takip edeceği Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin günü ve saati açıklandı.

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