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Beşiktaş'ta Trezeguet iddiası!

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Giriş Tarihi: 28.04.2022
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Beşiktaş’ta Trezeguet iddiası!

Teknik direktörlüğe Valerien Ismael’i getiren Beşiktaş’ta gelecek sezon için çalışmalar başladı. Siyah-Beyazlılar’da Ismael’in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor. 3-4-3 sistemiyle oynayacak olan Siyah-Beyazlılar’da yeni sisteme uygun transferler yapılacak.

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