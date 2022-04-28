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Trabzonspor'un tarihi maçı! Karaborsada bilet fiyatları uçtu! Polis devrede

SPOR
Giriş Tarihi: 28.04.2022 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
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Trabzonspor’un tarihi maçı! Karaborsada bilet fiyatları uçtu! Polis devrede

Süper Lig'de Trabzonspor’un cumartesi günü seyircisi önünde Fraport TAV Antalyaspor'dan 1 puan alması halinde şampiyonluğu ilan etmeye hazırlandığı maç öncesi biletler karaborsada 30 bin TL’yi bulan fiyatta satışa çıkarıldı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri karaborsa bilet satıcılarına yönelik ihbarlar üzerine harekete geçti.

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