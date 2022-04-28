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Son dakika | Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı

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Giriş Tarihi: 28.04.2022 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
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Son dakika | Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı

Son dakika haberi...Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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