Trabzonspor taraftarına duygulandıran mesaj! Eren Bülbül, Dozer Cemil, Özkan Sümer ve Kazım Koyuncu’dan ağlatan sözler

Dozer Cemil de "Ben çok şampiyonluk gördüm ama habu yaylaların karı erimeden gelen şampiyonluğu hiç görmedim." ifadesini kullanıyor.

Nazmiye nine de Dozer Cemil'e karşılık "Keşke dünya gözüyle görebilseydik bir daha." derken, Eren Bülbül de "Ahanda görüyoruz da Nazmiye nine" diye karşılık veriyor.

Sohbete katılarak "Ama onlar bizi ne görüyorlar ne de duyuyorlar." yorumu yapan Özkan Sümer'e Dozer Cemil "Özkan hocam varsay duyuyorlar ne derdin onlara?" sorusunu yöneltiyor.