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Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu

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Giriş Tarihi: 27.04.2022
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Süper Lig’de 35. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 35. haftasında görev yapacak olan hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını Sarper Barış Saka, Trabzonspor-Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan, Kayserispor-Beşiktaş maçını Erkan Özdamar ve Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını Kadir Sağlam yönetecek.

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