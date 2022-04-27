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Göztepe'de Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı! Soner Aydoğdu ile de vedalaşıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 27.04.2022 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
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Göztepe’de Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı! Soner Aydoğdu ile de vedalaşıldı

Göztepe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada teknik direktör Stjepan Tomas ve oyuncu Soner Aydoğdu ile yolların ayrıldığı belirtildi. Açıklamada her iki isme de teşekkür edildi.

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