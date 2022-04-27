Fatih Terim’e hırsız şoku! Bir kere binemedi...

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan tespitler sonrası olaya karışan kişilerin H.T. ve M.Ş., olduğunu tespit eden polisler 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Karakolda ifade veren şüpheliler hırsızlık olayıyla bir alakalarının olmadığını ileri sürdü.