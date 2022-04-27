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Liverpool - Villarreal: 2-0 MAÇ SONUCU | Liverpool Şampiyonlar Ligi finali için avantajı kaptı

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Giriş Tarihi: 27.04.2022 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
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Liverpool - Villarreal: 2-0 MAÇ SONUCU | Liverpool Şampiyonlar Ligi finali için avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Villarreal'i ağırlayan Liverpool, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek final yolunda büyük avantaj yakaladı. İngiliz devine galibiyeti getiren golleri Pervis Estupinan (k.k.) ile Sadio Mane kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Liverpool iel Villarreal karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan Liverpool, rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

LİVERPOOL-VİLLARREAL 11'LERİ:

Liverpool: Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Luis Diaz, Salah, Mane.

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan, Capoue, Coquelin, Chukwueze, Parejo, Lo Celso, Danjuma.

LIVERPOOL AVANTAJI KAPTI

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Villarreal'i ağırlayan Liverpool, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek final yolunda büyük avantaj yakaladı.

Sezonun sürpriz ekibi Villarreal karşısında oyunun kilidini ikinci yarıda açan Kırmızılar, 53'te Pervis Estupinan (k.k.) ve 55'te Sadio Mane'nin attığı gollerle galibiyete uzandı.

RÖVANŞ 3 MAYIS'TA

Villarreal ile Liverpool arasındaki rövanş karşılaşması, 3 Mayıs Salı günü İspanya'da oynanacak.

DÜN GECE GOL DÜELLOSU YAŞANDI

Dün akşam İngiliz ekibi Manchester City sahasında konuk ettiği İspanyol devi Real Madrid'i adeta gol düellosu şeklinde geçen maçta 4-3 devirmeyi başardı.

LİVERPOOL AVANTAJ PEŞİNDE

İngiltere Premier Ligi'nde lider Manchester City'i 1 puan gerisinden takip ederek şampiyonluk mücadelesi veren, Kupa 1'de ise çeyrek finalde Portekiz temsilcisi Benfica'yı eleyerek yarı final biletini kapan Liverpool taraftarı önünde rövanş öncesinde avantajlı skor almayı hedefliyor.

VİLLARREAL'DEN SÜRPRİZ

Unai Emery'nin ekibi Villarreal ise bir önceki turlarda İtalyan devi Juventus ile Almanya büyüğü Bayern Münih'i elemenin verdiği özgüvenle Liverpool karşısında da istediği sonucu almayı amaçlıyor.

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