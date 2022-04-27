Liverpool - Villarreal: 2-0 MAÇ SONUCU | Liverpool Şampiyonlar Ligi finali için avantajı kaptı

VİLLARREAL'DEN SÜRPRİZ

Unai Emery'nin ekibi Villarreal ise bir önceki turlarda İtalyan devi Juventus ile Almanya büyüğü Bayern Münih'i elemenin verdiği özgüvenle Liverpool karşısında da istediği sonucu almayı amaçlıyor.