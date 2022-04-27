Galatasaray’da Marcao şoku! Orta düzeyde zorlanma tespit edildi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına çarşamba günü yaptığı antrenmanla devam etti.



Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve çeviklik hareketleriyle başladı. Ardından sakatlık önleyici bir çalışma gerçekleştirildi. Dar alanda top kapma/pas çalışmasıyla devam eden antrenman hücum organizasyonları ve dar alanda gruplar halinde çift kale maçlarla tamamlandı.



Tedavisi tamamlanan Sofiane Feghouli antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.