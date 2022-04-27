Galatasaray'da Marcao şoku! Orta düzeyde zorlanma tespit edildi.
Galatasaray, Altay maçında sakatlanan Marcao'nun sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı. Brezilyalı futbolcunun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiği belirtildi. İşte Marcao'nun son durumu...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına çarşamba günü yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve çeviklik hareketleriyle başladı. Ardından sakatlık önleyici bir çalışma gerçekleştirildi. Dar alanda top kapma/pas çalışmasıyla devam eden antrenman hücum organizasyonları ve dar alanda gruplar halinde çift kale maçlarla tamamlandı.
Tedavisi tamamlanan Sofiane Feghouli antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
MARCAO'NUN MR'I ÇEKİLDİ
Son oynanan Altay maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden ve oyuna devam edemeyen Marcao'nun yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.
Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını perşembe akşamı yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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