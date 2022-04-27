Galatasaray’da iki büyük transfer bombası! Biri yerli biri yabancı olacak! Başkan adayı Metin Öztürk duyurdu

"Aramızda 'Torrent'e bir şans daha verelim, iyi hoca.' diyen arkadaşlar var. Benim gibi 'Yerli hocayla devam edelim.' diyen arkadaşlar var. Ben tamamen taraftarı coşturacak, Galatasarayla özdeşleşmiş, daha önce şampiyonluklar yaşamış, bu ruhu bilen, bizi her arenada temsil edecek bir hocayla devam etmeyi planlıyorum. Okan Buruk benim favorim ama yönetim kurulunda sadece ben karar vermiyorum. 11 kişi karar veriyoruz. Ne Okan hocayla ne de Sayın Torrent ile bir konuşmamız oldu. Eldeki mevcut hocaya saygısızlık etmemek lazım. Onun raporlarına bakıp, onunla devam etsek de etmesek de geleceği şekillendirirken onu baz almak lazım."

Sarı-kırmızılı camiada yaşanan bölünmeye de değinen Metin Öztürk, "Camia bu zamana kadar hep kavgalarla, kırgınlıklarla, kızgınlıklarla geldi. Camia, kavgayı devam ettirecek, kibirli, sadece ailenin tek bir parçasıyla yol almaya çalışan bir başkan adayı mı istiyor? Yoksa tam tersi kibirden uzak, herkesin görüşüne saygılı, gerçek anlamda demokrasiyi içine sindirmiş, liselisiyle lisesiziyle, atkılısıyla taraftarıyla, iş insanıyla bütünleşmiş bir Galatasaray mı istiyor? Buna 30 Nisan'da karar verecek. Biz o tarafı temsil ediyoruz." ifadelerini kullandı.