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Taraftardan Beşiktaş yönetimine sert tepki

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Giriş Tarihi: 26.04.2022
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Taraftardan Beşiktaş yönetimine sert tepki

Siyah-Beyazlı futbolseverler Kasımpaşa maçında Vodafone Park’ın önemli bir bölümünü doldurup takımlarına tam destek verdi. Taraftarlar, 3-0’lık sonuca rağmen Ismael ve oyuncularını, tribüne çağırıp ‘Aldırma Kartal aldırma’ tezahüratı ve alkışlarla uğurladı. Ayrıca yönetime de tepki gösterdi.

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