Kerem Aktürkoğlu için 12 milyon euro teklif ettiler! Alman basınından flaş transfer iddiası

ALMAN BASININDAN TRANSFER İDDİASI

Sol kanattaki yüksek performansıyla Avrupa takımlarını da peşine takan futbolcu için Almanya basınından bir de transfer iddiası geldi.

12 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Stuttgart'ın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 12 milyon euro'luk resmi teklifte bulunduğu ileri sürüldü. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 48 maçta görev alan 23 yaşındaki genç futbolcu, 12 gol atarken 10 da asist yaptı.