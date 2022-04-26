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Kerem Aktürkoğlu için 12 milyon euro teklif ettiler! Alman basınından flaş transfer iddiası

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Giriş Tarihi: 26.04.2022 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
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Kerem Aktürkoğlu için 12 milyon euro teklif ettiler! Alman basınından flaş transfer iddiası

Galatasaray'da bu sezon oynadığı etkili futbolla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu için Alman basınından flaş bir iddia ortay atıldı. Genç oyuncu için Stuttgart'ın sarı kırmızılı ekibe 12 milyon euro teklif ettiği belirtildi. İşte detaylar...

Altay karşısında takımının galibiyet sayısını kaydeden Kerem Aktürkoğlu bu sezon üçüncü kez Galatasaray'ın açılış golüne imza attı.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ

Genç futbolcu böylece, Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau ile birlikte en çok açılış golüne imza atan isim oldu. Kerem, sarı-kırmızılı ekibin beklentilerin altında kaldığı sezonda taraftarların kalbindeki yerini sağlamlaştırdı.

ALMAN BASININDAN TRANSFER İDDİASI

Sol kanattaki yüksek performansıyla Avrupa takımlarını da peşine takan futbolcu için Almanya basınından bir de transfer iddiası geldi.

12 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Stuttgart'ın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 12 milyon euro'luk resmi teklifte bulunduğu ileri sürüldü. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 48 maçta görev alan 23 yaşındaki genç futbolcu, 12 gol atarken 10 da asist yaptı.

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