Manchester City Real Madrid maçı şifresiz, nereden yayınlanacak? Manchester City Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Manchester City Real Madrid maçı şifresiz, nereden yayınlanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devler liginde yarı finalin ilk gecesinde ekranlara gelecek zorlu mücadelede İngiliz devi Manchester City, sahasında kupayı en çok kazanan İspanyol devi Real Madrid'i konuk ediyor. İşte, Manchester City Real Madrid maçı şifresiz, nereden yayınlanacak? Manchester City Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Manchester City Real Madrid maçı şifresiz, nereden yayınlanacak? Manchester City Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Manchester City Real Madrid maçı saat 22:00'de başlayacak. İşte, Manchester City Real Madrid maçı şifresiz, nereden yayınlanacak? Manchester City Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Etihad Stadı'ndaki kapışma saat 22.00'de, Exxen'den ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
MAÇ ÜCRETSİZ YAYINLANACAK!
EXXEN, bu akşam oynanacak olan Manchester City-Real Madrid karşılaşmasını ücretsiz yayınlayacağını açıkladı.
MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Zinchenko, Silva, Rodri, De Bruyne, Mahrez, Jesus, Sterling
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Kroos, Camavinga, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema
En son 2020'de karşılaştılar İki takım daha önce 2020'de Devler Ligi Son 16 Turu'nda birbirlerine rakip olmuş, City her iki mücadeleyi de 2- 1'lik skorlarla kazanarak turu geçmişti. Bu eşleşmenin rövanşı, 4 Mayıs'ta Bernabeu Stadı'nda oynanacak. Yarı finallerin diğer maçında ise yarın İngiliz Liverpool, kupanın sürpriz ekibi Villarreal'i Anfield Road'da ağırlayacak.
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