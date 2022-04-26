Manchester City Real Madrid maçı şifresiz, nereden yayınlanacak? Manchester City Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

MAÇ ÜCRETSİZ YAYINLANACAK!

EXXEN, bu akşam oynanacak olan Manchester City-Real Madrid karşılaşmasını ücretsiz yayınlayacağını açıkladı.

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Zinchenko, Silva, Rodri, De Bruyne, Mahrez, Jesus, Sterling

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Kroos, Camavinga, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema

En son 2020'de karşılaştılar İki takım daha önce 2020'de Devler Ligi Son 16 Turu'nda birbirlerine rakip olmuş, City her iki mücadeleyi de 2- 1'lik skorlarla kazanarak turu geçmişti. Bu eşleşmenin rövanşı, 4 Mayıs'ta Bernabeu Stadı'nda oynanacak. Yarı finallerin diğer maçında ise yarın İngiliz Liverpool, kupanın sürpriz ekibi Villarreal'i Anfield Road'da ağırlayacak.