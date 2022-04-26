Manchester City - Real Madrid maçı canlı izle | İşte 11'ler
Son dakika... Devler Ligi yani UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol karnavalı sürüyor. Yarı final müsabakasında Manchester City ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Peki, Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Manchester City - Real Madrid hangi 11'lerle sahaya çıkacaklar. Tüm detaylar ahaber.com.tr'de...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Real Madrid karşıya geliyor.
Peki, Manchester City ile Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın canlı anlatımını ve Manchester City ile Real Madrid ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.
MANCHESTER CITY - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Zinchenko, Silva, Rodri, De Bruyne, Mahrez, Jesus, Sterling
REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Marcelo, Kroos, Camavinga, Modric, Valverde, Benzema, Vinicius Junior
MANCHESTER CITY - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Manchester City - Real Madrid maçı 26 Nisan Salı günü saat 22:00'de EXXEN'de canlı yayınlanacak.
STAD: Manchester Şehir Stadyumu (Etihad Stadium)
HAKEM: Istvan Kovacs
MANCHESTER CITY - REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE ANLATIM
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