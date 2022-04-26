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Antalyaspor Shakhtar'a mağlup I Antalyaspor - Shakhtar Donetsk: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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Giriş Tarihi: 26.04.2022
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Antalyaspor Shakhtar’a mağlup I Antalyaspor - Shakhtar Donetsk: 1-2 MAÇ SONUCU - ÖZET

Barış temalı özel maçta Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor evinde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Shakhtar 2-1'lik skorla kazandı.

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