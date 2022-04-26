Fatih Terim Galatasaray’a geri dönecek mi? Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu duyurdu





"ACİL ÖDEMELERLE İLGİLİ ELBETTE HAZIRLIKSIZ DEĞİLİZ"



Yöneticilerin kasa kolaylığı sağlamasının yanlış olduğunu belirten Hamamcıoğlu, "Kasa kolaylığı denen şey yöneticilerin kulübe para enjekte etmesidir ve bu hem Galatasaray'ın hem de diğer kulüplerin başına gelen en büyük beladır. Bu şeker gibi vücuda zarar veren bir yöntemdir. Bunun yanlış olduğu yeni yasayla da ortaya kondu. Ben gerçekçiyim, yapamayacağım şeyi söylemem. Önemli bir borç olduğu belli kısa vadede. Yapılması gereken tek bir konu var. Acil ödemelerle ilgili elbette hazırlıksız değiliz. Kendi cebinden bütün borcu ödemek istesen bile yasa bunu yaptırmıyor. Çok önemli sponsorlarımız var. İsimlerini vermek istemiyorum ama çok iyi Galatasaraylı iş insanları var. Ben kurumsal sözlere çok inanırım. Sayın Erden Timur çok iyi bir Galatasaraylı. Stadyum sponsorluğu ve basketbol sponsorluğu bilinenler ama bilinmeyen de çok desteği var. Biz iyi olan şeyleri daha da iyi yapmak amacındayız. Daha iyi bir stadyum sponsoru bulursak Erden Bey'de çekilebileceğini söyledi" dedi.



"FLORYA'DAN KEMERBURGAZ'A TAŞINMAMIZ LAZIM"



Florya'daki arazindan çıkmaları gerektiğini, buranın Galatasaray'a ciddi bir gelir sağlayacağını söyleyen Hamamcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bankaların ödemesi başlıyor, faizler var. Burada yine devletin desteği olmadan kulüpler bu borcu ödeyemez. Riva, Florya ve Kemerburgaz'ı bir bütün olarak düşünmek lazım. Riva projesinin 2023 sonu bitmesi bekleniyor. 450- 500 milyon tl civarında bir geliri olacak kulübün. İlk yapılacak iş Florya'dan çıkmak olacaktır. Buranın değerlendirilmesi Galatasaray'a ciddi gelir sağlayacaktır. Burası Galatasaray'a nefes verecektir. Yumuşak bir geçişle Florya'dan Kemerburgaz'a taşınmamız lazım. 2023'te faaliyet başlar, tüm işler birbirine entegre bir şekilde yürütülmelidir. Ada konusunda uzun bir süreç yaşadık. Bu yaza olmasa da önümüzdeki yaza kadar yetiştirilecektir Ada. Belediyeyle ilişkilerimiz iyi, 2023 yılında kimsenin endişesi olmasın. Bir sosyal tesis konseptinde orayı hizmete sokacağız."