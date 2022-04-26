Rayo Vallecano'dan Radamel Falcao kararı: Sözleşmesini bir yıl daha uzatacaklar
Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar sonrası yolların ayrıldığı Radamel Falcao konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda takımı Rayo Vallecano ile sözleşmesi bitecek olan Falcao'nun bir yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı belirtildi. İşte detaylar...
Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar sonrası beklentilerin oldukça altında bir performans sergileyen ve sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmesinin ardından Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Sezon sonunda İspanyol ekibi ile olan sözleşmesi sona erecek olan Kolombiyalı yıldızın takımı ile olan kontratını 1 yıllığına daha uzatma kararı aldığı öğrenildi.
Kolombiya kaynaklarındaki bilgilere göre küçük pürüzlerin halledilmesinin ardından imzaların resmi olarak atılmasının beklendiği, her iki tarafında imzaya olumlu baktığının altı çizildi.
Ayrıca haberde 36 yaşındaki yıldızın yaşadığı sakatlıkların takımdaki devamlılığını engellediği belirtilirken, bu sezon 8 kez ilk 11 olmak üzere 20 resmi maçta oynadığı ve 769 dakikalık performansıyla 5 gol kaydettiği belirtildi.
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