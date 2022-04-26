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Exxen ücretsiz maç yayını nereden, nasıl izlenir? EXXEN SPOR frekans bilgileri nelerdir? TV8,5 canlı yayın izleme yolları...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2022
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Exxen ücretsiz maç yayını nereden, nasıl izlenir? EXXEN SPOR frekans bilgileri nelerdir? TV8,5 canlı yayın izleme yolları...

Exxen ücretsiz maç yayını nereden, nasıl izlenir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Manchester City Real Madrid maçı Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finalinde heyecan dolu karşılaşmaya sahne olacak. Brighton ve Watford engellerini farklı geçip İngiltere Premier Lig'de liderliğini sürdüren Manchester City bu akşam Real Madrid'i konuk edecek. Karşılaşma Exxen ve TV8,5 üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Exxen ücretsiz maç yayını nereden, nasıl izlenir? EXXEN SPOR frekans bilgileri nelerdir? TV8,5 canlı yayın izleme yolları...

Exxen ücretsiz maç yayını nereden, nasıl izlenir? EXXEN SPOR frekans bilgileri nelerdir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Manchester City Real Madrid maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Final heyecanı devam edecek. Final etabına kalabilmek için büyük mücadele verecek olan iki dev kulüp, rövanş öncesi avantajı elinde tutmaya gayret gösterecek. Peki, Exxen ücretsiz maç yayını nereden, nasıl izlenir? EXXEN SPOR frekans bilgileri nelerdir? TV8,5 canlı yayın izleme yolları...

İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Stones, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko, De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Mahrez, Foden, Jesus

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Valverde, Kroos, Modric, Rodrygo, Vinicius, Benzema

MANCHESTER CİTY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Manchester City, Real Madrid'i konuk edecek. 26 Nisan Salı günü saat 22.00'da oynanacak karşılaşma, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

MANCHESTER CITY

Brighton ve Watford engellerini farklı geçip İngiltere Premier Lig'de liderliğini sürdüren Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final aşamasında bir diğer Madrid ekibi Atletico'yu kupa dışına itmişti.

Joao Cancelo cezalı, Kyle Walker iyileşti. Cancelo'nun cezası sonrası sağ bekte Walker oynayacak.

Ruben Dias da tamamen iyileşti, stoperde "Laporte & Dias" ikilisini izleyeceğiz...

Orta alanda oyunu Kevin De Bruyne kurarken, hücuma Bernardo Silva destek verecek. İşin savunma tarafını Rodri kotaracak.

Hücumun bir kanadında Riyad Mahrez, diğerinde Raheem Sterling forma giyecek. Serbest rolde Phil Foden boy gösterecek.

REAL MADRID

Sevilla ve Osasuna deplasmanlarında kazanan Real Madrid ise, en yakın rakibi Barcelona'nın 15 puan önünde son 5 maça girmiş durumda; La Liga şampiyonluğuna sadece 1 puan kaldı.

David Alaba, Casemiro ve Ferland Mendy deplasman kafilesinde yer aldı; takımla son antrenmana da çıktı. Durumları maç saati netleşecek. İspanyol kaynaklar bu 3 önemli isme muhtemel 11'lerde yer vermemiş.

Casemiro yetişmezse Toni Kroos ve Luka Modric'in yanında Eduardo Camavinga'yı göreceğiz.

Stoperde Eder Militao'nun partneri Nacho Fernandez olacak, sol bekte de Marcelo mücadeleye ilk 11'de başlayacak.

Hücumda Sevilla deplasmanındaki formatı izleyeceğiz. Sağ tarafta Fede Valverde, merkezde Karim Benzema, solda Vinicius Junior forma giyecek.

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