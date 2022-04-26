Exxen ücretsiz maç yayını nereden, nasıl izlenir? EXXEN SPOR frekans bilgileri nelerdir? TV8,5 canlı yayın izleme yolları...
Exxen ücretsiz maç yayını nereden, nasıl izlenir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Manchester City Real Madrid maçı Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finalinde heyecan dolu karşılaşmaya sahne olacak. Brighton ve Watford engellerini farklı geçip İngiltere Premier Lig'de liderliğini sürdüren Manchester City bu akşam Real Madrid'i konuk edecek. Karşılaşma Exxen ve TV8,5 üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Exxen ücretsiz maç yayını nereden, nasıl izlenir? EXXEN SPOR frekans bilgileri nelerdir? TV8,5 canlı yayın izleme yolları...
Exxen ücretsiz maç yayını nereden, nasıl izlenir? EXXEN SPOR frekans bilgileri nelerdir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Manchester City Real Madrid maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Final heyecanı devam edecek. Final etabına kalabilmek için büyük mücadele verecek olan iki dev kulüp, rövanş öncesi avantajı elinde tutmaya gayret gösterecek. Peki, Exxen ücretsiz maç yayını nereden, nasıl izlenir? EXXEN SPOR frekans bilgileri nelerdir? TV8,5 canlı yayın izleme yolları...
İLK 11'LER
Manchester City: Ederson, Stones, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko, De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Mahrez, Foden, Jesus
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Valverde, Kroos, Modric, Rodrygo, Vinicius, Benzema
MANCHESTER CİTY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Manchester City, Real Madrid'i konuk edecek. 26 Nisan Salı günü saat 22.00'da oynanacak karşılaşma, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.
MANCHESTER CITY
Brighton ve Watford engellerini farklı geçip İngiltere Premier Lig'de liderliğini sürdüren Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final aşamasında bir diğer Madrid ekibi Atletico'yu kupa dışına itmişti.
Joao Cancelo cezalı, Kyle Walker iyileşti. Cancelo'nun cezası sonrası sağ bekte Walker oynayacak.
Ruben Dias da tamamen iyileşti, stoperde "Laporte & Dias" ikilisini izleyeceğiz...
Orta alanda oyunu Kevin De Bruyne kurarken, hücuma Bernardo Silva destek verecek. İşin savunma tarafını Rodri kotaracak.
Hücumun bir kanadında Riyad Mahrez, diğerinde Raheem Sterling forma giyecek. Serbest rolde Phil Foden boy gösterecek.
REAL MADRID
Sevilla ve Osasuna deplasmanlarında kazanan Real Madrid ise, en yakın rakibi Barcelona'nın 15 puan önünde son 5 maça girmiş durumda; La Liga şampiyonluğuna sadece 1 puan kaldı.
David Alaba, Casemiro ve Ferland Mendy deplasman kafilesinde yer aldı; takımla son antrenmana da çıktı. Durumları maç saati netleşecek. İspanyol kaynaklar bu 3 önemli isme muhtemel 11'lerde yer vermemiş.
Casemiro yetişmezse Toni Kroos ve Luka Modric'in yanında Eduardo Camavinga'yı göreceğiz.
Stoperde Eder Militao'nun partneri Nacho Fernandez olacak, sol bekte de Marcelo mücadeleye ilk 11'de başlayacak.
Hücumda Sevilla deplasmanındaki formatı izleyeceğiz. Sağ tarafta Fede Valverde, merkezde Karim Benzema, solda Vinicius Junior forma giyecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? Son düzlüğe gelindi! Bakan tarih verdi...
- Exxen ücretsiz maç yayını nereden, nasıl izlenir? EXXEN SPOR frekans bilgileri nelerdir? TV8,5 canlı yayın izleme yolları...
- RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI: En yeni, farklı, görülmemiş Kadir Gecesi kutlama mesajları...
- 27 Nisan kandil mi, yarın ne kandili? 27 Nisan yarın hangi kandil? Diyanet İşleri kandil günleri 2022...
- Bekçilik başvurusu ne zaman açılacak 2022? EGM ile bekçilik başvuruları ne zaman başlayacak? EGM ve PA BAŞVURU SAYFASI...
- Emekliye müjde geldi! O tarih işaret edildi, en düşük maaşta artış yaşanacak! 1 Mayıs'tan sonra...
- PTT personel alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? PTT 55 bin personel alımı var mı, yapılacak mı?
- Maske yasağı kalktı mı, nerelerde kalktı? Okullarda yarın maske takılacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı...
- SGK, SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri...
- Manchester City Real Madrid maçı şifresiz, nereden yayınlanacak? Manchester City Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
- Son açıklamalar: 9 gün tatil olacak mı? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Resmi açıklama geldi mi?
- Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Okullarda ve kafelerde maske yasağı kalktı mı, devam edecek mi?