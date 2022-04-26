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Beşiktaş teknik direktörü Valerien İsmael Kasımpaşa maçı sonrası konuştu: Larin'in kaçırdığı gol maçı özeti gibiydi

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Giriş Tarihi: 26.04.2022 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
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Beşiktaş teknik direktörü Valerien İsmael Kasımpaşa maçı sonrası konuştu: Larin’in kaçırdığı gol maçı özeti gibiydi

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş,evinde Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olurken siyah beyazlıların teknik direktörü Valerien İsmail maç sonu açıklamalarda bulundu. Ismael "Çok büyük hatalar yaptık, bu hatalar bizim ivmelenmemizi engelledi. Son dakikalarda Larin'in kaçırdığı gol maçı özeti gibiydi. Çok çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

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