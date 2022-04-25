Enes Ünal için bomba transfer iddiası! İngiliz devi Liverpool istiyor
İspanya La Liga takımlarından Getafe formasını terleten milli oyuncumuz Enes Ünal'ın transferi için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un Enes ile ilgilendiğini yazdı.İşte transfere ilişkin haberin detayları...
İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City ile şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Merseyside ekibi, sezon sonunda Takumi Minamino ve Divock Origi ile yolların ayrılması durumunda yerine getirilecek isimleri de yavaş yavaş belirledi.
DARWİN NUNEZ VE ENES ÜNAL
Haberde, Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica forması giyen Uruguaylı yıldız Darwin Nunez, Liverpool'un transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. Ancak Liverpool'un dışında Manhester City kulübü de bu oyuncuyla yakından ilgileniyor. Bu sezon 39 maçta sahaya çıkan, 33 gol ve 4 asist ile oynayan Nunez'in bonservis bedelinin ise 70 milyon sterlin olduğu belirtildi.
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