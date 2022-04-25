Enes Ünal için bomba transfer iddiası! İngiliz devi Liverpool istiyor

DARWİN NUNEZ VE ENES ÜNAL

Haberde, Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica forması giyen Uruguaylı yıldız Darwin Nunez, Liverpool'un transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. Ancak Liverpool'un dışında Manhester City kulübü de bu oyuncuyla yakından ilgileniyor. Bu sezon 39 maçta sahaya çıkan, 33 gol ve 4 asist ile oynayan Nunez'in bonservis bedelinin ise 70 milyon sterlin olduğu belirtildi.