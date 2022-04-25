25 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Enes Ünal için bomba transfer iddiası! İngiliz devi Liverpool istiyor

Enes Ünal için bomba transfer iddiası! İngiliz devi Liverpool istiyor

SPOR
Giriş Tarihi: 25.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
ABONE OL
Enes Ünal için bomba transfer iddiası! İngiliz devi Liverpool istiyor

İspanya La Liga takımlarından Getafe formasını terleten milli oyuncumuz Enes Ünal'ın transferi için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un Enes ile ilgilendiğini yazdı.İşte transfere ilişkin haberin detayları...

İspanya La Liga takımlarından Getafe'de forma giyen milli yıldızımız Enes Ünal ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. İngiliz basını, İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un Enes ile ilgilendiğini yazdı.

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City ile şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Merseyside ekibi, sezon sonunda Takumi Minamino ve Divock Origi ile yolların ayrılması durumunda yerine getirilecek isimleri de yavaş yavaş belirledi.

DARWİN NUNEZ VE ENES ÜNAL

Haberde, Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica forması giyen Uruguaylı yıldız Darwin Nunez, Liverpool'un transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. Ancak Liverpool'un dışında Manhester City kulübü de bu oyuncuyla yakından ilgileniyor. Bu sezon 39 maçta sahaya çıkan, 33 gol ve 4 asist ile oynayan Nunez'in bonservis bedelinin ise 70 milyon sterlin olduğu belirtildi.

EN UYGUN İSİM ENES ÜNAL

Liverpool'un, Darwin Nunez dışında şu anki sistemine en uygun ismin ise La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen ve bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan milli futbolcu Enes Ünal'ın olduğu ifade edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA