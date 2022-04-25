Paşalar gibi galibiyet! Beşiktaş 0-3 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ilk yarısı lacivert-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

20. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasına gönderdiği uzun hava topunu Batshuayi kafayla arkaya yükseltti, ceza sahası dışı sol çaprazında Welinton'ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

27. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Ben Ouanes vurdu, meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

28. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Doğucan Haspolat'ın ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Spajic kafayla altı pasa indirdi, Vida'dan önce topa müdahale eden Muleka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

32. dakikada Güven Yalçın sağdan 3 rakibini çalımlayarak ceza sahasına girip meşin yuvarlağı içeri çevirdi, Ghezzal altı pas önünde şutunu çekti, Kasımpaşa savunması çizgi üzerinde topa müdahale ederek gole izin vermedi.

45+1. dakikada Hadergjonaj'ın kendi yarı alanının sağ tarafından ceza sahası arkasına gönderdiği uzun topa yetişen Ben Ouanes, ceza sahası girişinde şık bir aşırtma vuruşla skoru 2-0 yaptı.

İlk yarı Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.