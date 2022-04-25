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Paşalar gibi galibiyet! Beşiktaş 0-3 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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Giriş Tarihi: 25.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
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Paşalar gibi galibiyet! Beşiktaş 0-3 Kasımpaşa MAÇ SONUCU-ÖZET

Süper Lig'de 34. haftanın kapanış maçında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Kasımpaşa maçın başından beri oyun olarak büyük üstünlüğü sağladığı maçta Beşiktaş'ı 3-0 ile mağlup etti. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri Jackson Muleka (2) ve Mortadha Ben Ouannes kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta heyecanı oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Günün önemli maçında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadele konuk takımın 3-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri Jackson Muleka (2) ve Mortadha Ben Ouannes kaydetti.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 47'ye çıkardı, Beşiktaş ise 51 puanda kaldı.

BATSHUAYI ISLIKLANDI

Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Kasımpaşa maçındaki performansı sonrasında 62. dakikada oyundan alındı. Batshuayi tribünler tarafından ıslıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ederken, siyah-beyazlı ekipte Michy Batshuayi, düşük performansıyla taraftarlardan tepki gördü. Skor 2-0 iken 62. dakikada Teknik Direktör Valerien Ismael tarafından oyundan alınan Belçikalı forvet, yerini N'Koudou'ya bıraktı. Batshuayi oyundan çıkarken, Beşiktaş tribünleri, Belçikalı oyuncuya ıslıklarla tepki gösterdi.

VALERIEN ISMAEL'İN İLK MAĞLUBİYETİ

Beşiktaş'ın başında 4. maçına çıkan Valerien Ismael ilk mağlubiyetini aldı. Valerien Ismael yönetimindeki siyah-beyazlılar daha önce oynadığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet 2 beraberlik almıştı.

TARAFTARDAN DESTEK

Siyah-beyazlı ekibi, Kasımpaşa karşılaşmasında taraftarları yalnız bırakmadı. Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. 30 bine yakın siyah-beyazlı taraftar tribünlerdeki yerlerini aldı.

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Ghezzal, Güven, Batshuayi

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Ouanes, Muleka

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yasin Kol, Serkan Olguncan, Aleks Taşçıoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Welinton, Vida (Dk. 62 N'Koudou), Montero, Rosier, Souza, Pjanic (Dk. 83 Larin), Rıdvan Yılmaz (Dk. 46 Umut Meraş), Ghezzal, Batshuayi (Dk. 62 Kenan Karaman), Güven Yalçın (Dk. 46 Emirhan İlkhan)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Evren Eren Elmalı, Spajic (Dk. 80 Brecka), Doğucan Haspolat, Fall (Dk. 80 Mabil), Hajradinovic, Eysseric (Dk. 88 Tunay Torun), Ben Ouanes (Dk. 84 Aabid), Muleka

Goller: Dk. 28 ve Dk. 82 Muleka, Dk. 45+1 Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 22 Souza, Dk. 35 Pjanic, Dk. 36 Ersin Destanoğlu, Dk. 61 Vida, Dk. 68 Montero (Beşiktaş), Dk. 36 Muleka, 45+1 Ben Ouanes, Dk. 56 Spajic, Dk. 78 Donk, Dk. 90 Aabid (Kasımpaşa)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ilk yarısı lacivert-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

20. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasına gönderdiği uzun hava topunu Batshuayi kafayla arkaya yükseltti, ceza sahası dışı sol çaprazında Welinton'ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

27. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Ben Ouanes vurdu, meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

28. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Doğucan Haspolat'ın ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Spajic kafayla altı pasa indirdi, Vida'dan önce topa müdahale eden Muleka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

32. dakikada Güven Yalçın sağdan 3 rakibini çalımlayarak ceza sahasına girip meşin yuvarlağı içeri çevirdi, Ghezzal altı pas önünde şutunu çekti, Kasımpaşa savunması çizgi üzerinde topa müdahale ederek gole izin vermedi.

45+1. dakikada Hadergjonaj'ın kendi yarı alanının sağ tarafından ceza sahası arkasına gönderdiği uzun topa yetişen Ben Ouanes, ceza sahası girişinde şık bir aşırtma vuruşla skoru 2-0 yaptı.

İlk yarı Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçta Kasımpaşa, Beşiktaş0'ı 3-0 mağlup etti.

50. dakikada Souza'nın orta sahadan sol çapraza attığı pasla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Umut Meraş'ın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

51. dakikada orta sahadan atılan uzun pasla başlayan atakta Ben Ouanes tek pasla Hadergjonaj'ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Hadergjonaj'ın şutunda top kaleci Ersin'de kaldı.

67. dakikada Souza'nın ara pasıyla ceza sahasına hareketlenen Emirhan İlkhan'ın şutunda top üstten dışarı gitti.

82. dakikada Kasımpaşa skoru 3-0 yaptı. Umut Meraş'ın sol tarafta kaptırdığı topla başlayan pozisyonda Hajradinovic topu hızla ceza sahasına gönderdi. Savunmanın arkasında meşin yuvarlakla buluşan Muleka düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-3

87. dakikada Ghezzal'ın savunma arkasına attığı topla buluşan Souza'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

90+5. dakikada Kenan Karaman'ın soldan ortaladığı topu arka direkte Larin tamamladı. Siyah-beyazlı oyuncunun boş kaleye yaptığı kale vuruşu uzak direkten auta gitti.

Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazandı.

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