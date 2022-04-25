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Antalyaspor'un genç oyuncusu Doğukan Sinik'e Lyon kancası

SPOR
Giriş Tarihi: 25.04.2022
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Antalyaspor’un genç oyuncusu Doğukan Sinik’e Lyon kancası

Fransız Lig 1 ekibi Lyon Antalyaspor formasıyla bu sezon dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki Doğukan Sinik'i takibe aldı. Fransızlar sezon sonu genç futbolcu için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

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