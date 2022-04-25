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CANLI İZLE | Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor

SPOR
Giriş Tarihi: 25.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
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CANLI İZLE | Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor

Son dakika... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Maç 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak. Maçın detaylarını ve canlı anlatımını ahaber.com.tr'de bulabilirsiniz...

Sivasspor ile Alanyaspor, geçen hafta içerisinde kupa yarı finalinde kozlarını paylaşmıştı.

Bu kez Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor.

Yiğidolar, rakibini yenip üst sıralara tırmanmaya çalışacak.

Alanya ise hem Avrupa yarışına tutunmak hem de kupanın intikamını almak için sahaya çıkıyor.

SİVASSPOR - ALANYASPOR CANLI ANLATIM

KİMLER SAKAT?

Alanyaspor'da tedavisi tamamlanan Diedhiou'nun durumu maç saatinde belli olacak.

Sivasspor'da ise forvetler Kayode veLeke James sakat, Yatabare ise cezalı.

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

4 Eylül Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ

Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapıyor.

SİVASSPOR - ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Kerem, Faycal, Gradel, Erdoğan, Konate

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Furkan, Borja, Emre, Umut, Efecan, Novais, Candeias, Diedhiou

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