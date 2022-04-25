CANLI İZLE | Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor

Bu kez Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor.

Yiğidolar, rakibini yenip üst sıralara tırmanmaya çalışacak.

Alanya ise hem Avrupa yarışına tutunmak hem de kupanın intikamını almak için sahaya çıkıyor.

SİVASSPOR - ALANYASPOR CANLI ANLATIM

KİMLER SAKAT?

Alanyaspor'da tedavisi tamamlanan Diedhiou'nun durumu maç saatinde belli olacak.