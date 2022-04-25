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Batshuayi'nin gözü gol krallığında

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Giriş Tarihi: 25.04.2022
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Batshuayi’nin gözü gol krallığında

Alanya mücadelesinde attığı 2 golle iddiasını artıran tecrübeli futbolcu Batshuayi, Giresunspor karşılaşmasını boş geçse de açığı bu akşam kapatmak istiyor.

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