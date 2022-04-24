Beşiktaş'ta Can Bozdoğan'dan kötü haber
Beşiktaş'tan üzücü haber geldi. Antrenmanda sakatlanan Can Bozdoğan'ın, ayak bileği iç kısmında kontüzyona bağlı ezilme tespit edildi. Genç oyuncu Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldı.
Beşiktaş Kulübü, 22 Nisan'daki antrenmanda sol ayak bileğine darbe alan Can Bozdoğan'da, bu darbe sonrasında ayak bileği iç kısmında kontüzyona bağlı ezilme yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkartıldığı belirtildi.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Futbol A Takımımzıın 22 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sırasında sol ayak bileğine darbe alan Can Bozdoğan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, ayak bileği iç kısmında kontüzyona bağlı ezilme (crush) yaralanması tespit edilmiştir. Tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilen Can Bozdoğan, klinik şikayetlerinin sürmesi nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarılmıştır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika bayram tatili uzatıldı mı 2022? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? 5-6 Mayıs...
- Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı paraları ödeme takvimi açıklandı mı?
- Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TEFE - TÜFE Nisan ayı oranları ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı...
- BEKÇİLİK ALIMI BAŞVURU SAYFASI: Bekçilik alımı hangi illerde, ne zaman yapılacak? Bekçilik sınavı ne zaman? İl il kontenjanlar...
- Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı kira zammı son durum nedir?
- Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Mayıs ayı memur maaşı ne zaman ödenecek?
- Okullarda maske zorunluluğu kalkacak mı? Bayramdan sonra okullarda maske yasağı bitecek mi? Son gelişmeler...
- Regl olunca oruç bozulur mu? Diyanet açıklaması: Oruçluyken regl (adet) olunursa oruç bozulur mu?
- Mayıs ayı KYK bursu bayramdan önce yatacak mı? 2022 KYK bursları ne zaman ödenecek? SON DAKİKA HABERLER
- Sözleşmelilere kadro son durum: 2022'de sözleşmeli memur kadroya geçecek mi? Fark ortadan kalkıyor
- Bursluluk sınavı başvuru nasıl yapılır? 2022 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB takvimi açıkladı
- Maske yasağı bayramdan önce kalkar mı? Okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?