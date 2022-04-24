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Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır’dan uçuş anonsu: Şampiyonluğa uçuyoruz

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Giriş Tarihi: 24.04.2022 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
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Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır’dan uçuş anonsu: Şampiyonluğa uçuyoruz

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Adana Demirspor - Trabzonspor maçını bordo mavililer 3-1 kazanırken, şampiyonluk için sadece 1 puna ihtiyaçları kaldı. Adana'da alınan galibiyetin ardından havalimanına gelen Trabzonspor kafilesinde kaptan Uğurcan Çakır, kokpite gelerek takıma seslendi.

Süper Lig'in 34. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, Adana ekibini 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti. Trabzonspor, haftaya en kötü beraberlik alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Bordo-mavili futbolcuların maç sonrası yaşadığı büyük coşku havalimanına kadar uzandı. Uçuş öncesi kolbastı oynayan futbolcuların kutlamaları uçak içinde de devam etti.Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır Trabzon kafilesini taşıyan uçak kalkamadan önce kokpite girerek kalkış anonsunu kendisi yaptı.

Uğurcan Çakır kokpite gelerek takıma seslendi:

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, kokpitten takım arkadaşlarına seslendi. Uğurcan Çakır "Şampiyon takımın şampiyon futbolcuları ve teknik heyeti, kaptanınız konuşuyor. Ben Uğurcan Çakır. Trabzon için uçuş süremiz 2 saat, uçuş irtifamız 61 bin feet. Sevgili yolcular bu gece zirveye uçuyoruz, şampiyonluğa uçuyoruz, herkese iyi yolculuklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Uçakta bulunan Trabzon kafilesi ise Uğurcan Çakır'ın bu anonsunu alkışlarla destekledi.

İZDİHAM YAŞANDI

Trabzonspor, deplasmanda aldığı Adana Demirspor galibiyetinin ardından Trabzon Havalimanına gelen taraftarlar takımlarını çoşkulu bir şekilde karşılarken, izdiham yaşandı.


Şehre galibiyet ile dönen Bordo-mavili ekibi Trabzon Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı. Havalimanı çıkışında toplanan coşkulu kalabalık izdihama yol açarken taraftarların sevgi gösterileri arasında kendilerini bekleyen otobüse güçlükle binen bordo-mavili kafile tezerrühat eşliğinde ve meşalelerle havalimanından ayrıldı. Basın mensupları ve bazı taraftarların izdihamda sırasında ezildikleri gözlendi.

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