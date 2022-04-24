Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır’dan uçuş anonsu: Şampiyonluğa uçuyoruz

Süper Lig'in 34. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, Adana ekibini 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti. Trabzonspor, haftaya en kötü beraberlik alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.