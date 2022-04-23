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Almanya'da şampiyon Bayern Münih! Bayern Münih 3-1 Borussia Dortmund

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Giriş Tarihi: 23.04.2022 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
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Almanya’da şampiyon Bayern Münih! Bayern Münih 3-1 Borussia Dortmund

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih sahasında Borussia Dortmund'a konuk etti. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçında ev sahibi ekip Gnabry ve Lewandowski ve Muisala'nın kaydettiği gollerle maçı 3-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

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