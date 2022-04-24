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Başakşehir evinde Hatayspor'u 3-0 yendi

SPOR
Giriş Tarihi: 24.04.2022 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
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Başakşehir evinde Hatayspor’u 3-0 yendi

Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Başakşehir ikinci yarıda bulduğu 3 golle konuğu Hatayspor'u yenerek 3 puana uzandı.

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