Son dakika: Altay - Galatasaray CANLI İZLE!
Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Altay evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Peki, Altay - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda ve maçın hakemleri ki? Maçın canlı anlatımını ve detaylarını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Altay'a konuk olacak.
ALTAY - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? MAÇIN HAKEMİ KİM?
Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak.
ALTAY - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, beIN SPORTS'tan ekranlara gelecek.
ALTAY - GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM İZLE
ALTAY - GALATASARAY MAÇININ VAR'I ERKAN ENGİN
Bayarslan'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Yusuf Bozdağan yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi Turgut Doman olacak.
Bu müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.
Engin'e AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Türkmen eşlik edecek.
MUHTEMEL 11'LER
Altay: Lis, Cebrail, Björkander, Murat, İbrahim, Thaciano, Poko, Pinares, Rodriguez, Eren, Rayan
GALATASARAY: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aaanholt, Pulgar, Babel, Cicaldau, Berkan, Kerem ve Halil
GALATASARAY'I KARNESİ KÖTÜ
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 44 puan elde etti.
Süper Ligd'e küme düşme hattında bulunan Altay ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan topladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere bitmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TEFE - TÜFE Nisan ayı oranları ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı...
- BEKÇİLİK ALIMI BAŞVURU SAYFASI: Bekçilik alımı hangi illerde, ne zaman yapılacak? Bekçilik sınavı ne zaman? İl il kontenjanlar...
- Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı kira zammı son durum nedir?
- Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Mayıs ayı memur maaşı ne zaman ödenecek?
- Okullarda maske zorunluluğu kalkacak mı? Bayramdan sonra okullarda maske yasağı bitecek mi? Son gelişmeler...
- Regl olunca oruç bozulur mu? Diyanet açıklaması: Oruçluyken regl (adet) olunursa oruç bozulur mu?
- Mayıs ayı KYK bursu bayramdan önce yatacak mı? 2022 KYK bursları ne zaman ödenecek? SON DAKİKA HABERLER
- Sözleşmelilere kadro son durum: 2022'de sözleşmeli memur kadroya geçecek mi? Fark ortadan kalkıyor
- Bursluluk sınavı başvuru nasıl yapılır? 2022 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB takvimi açıkladı
- Maske yasağı bayramdan önce kalkar mı? Okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?
- Temmuz'da ek zam geliyor! İşçiye, emekli ve memurlara müjdeli haber geldi! 2022 Temmuz zammı son gelişmeler
- Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Adana Demirspor TS maçı hangi kanalda?