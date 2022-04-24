Son dakika: Altay - Galatasaray CANLI İZLE!

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Turgut Doman olacak.



Bu müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.

Engin'e AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Türkmen eşlik edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Altay: Lis, Cebrail, Björkander, Murat, İbrahim, Thaciano, Poko, Pinares, Rodriguez, Eren, Rayan

GALATASARAY: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aaanholt, Pulgar, Babel, Cicaldau, Berkan, Kerem ve Halil

GALATASARAY'I KARNESİ KÖTÜ



Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 44 puan elde etti.



Süper Ligd'e küme düşme hattında bulunan Altay ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan topladı.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere bitmişti.