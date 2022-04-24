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Son dakika: Altay - Galatasaray CANLI İZLE!

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Giriş Tarihi: 24.04.2022
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Son dakika: Altay - Galatasaray CANLI İZLE!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Altay evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Peki, Altay - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda ve maçın hakemleri ki? Maçın canlı anlatımını ve detaylarını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Altay'a konuk olacak.

ALTAY - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? MAÇIN HAKEMİ KİM?

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak.

ALTAY - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN SPORTS'tan ekranlara gelecek.

ALTAY - GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

ALTAY - GALATASARAY MAÇININ VAR'I ERKAN ENGİN

Bayarslan'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Yusuf Bozdağan yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Turgut Doman olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.

Engin'e AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Türkmen eşlik edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Altay: Lis, Cebrail, Björkander, Murat, İbrahim, Thaciano, Poko, Pinares, Rodriguez, Eren, Rayan

GALATASARAY: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aaanholt, Pulgar, Babel, Cicaldau, Berkan, Kerem ve Halil

GALATASARAY'I KARNESİ KÖTÜ

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 44 puan elde etti.

Süper Ligd'e küme düşme hattında bulunan Altay ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan topladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere bitmişti.

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