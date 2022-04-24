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Konyaspor küme düşen Yeni Malatyaspor'u devirdi! MAÇ SONUCU: Yeni Malatyaspor Konyaspor 2-3

SPOR
Giriş Tarihi: 24.04.2022 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
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Konyaspor küme düşen Yeni Malatyaspor’u devirdi! MAÇ SONUCU: Yeni Malatyaspor Konyaspor 2-3

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Malatyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti.

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