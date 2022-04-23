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Haberler Spor Haberleri CANLI | Fatih Karagümrük Giresunspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

CANLI | Fatih Karagümrük Giresunspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 23.04.2022
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CANLI | Fatih Karagümrük Giresunspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Fatih Karagümrük ile Giresunspor Süper Lig 34. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Erkan Özdamar yönetecek tarafından yönetilen Fatih Karagümrük-Giresunspor maçı, Vefa Stadı'nde oynanıyor. Fatih Karagümrük-Giresunspor maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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