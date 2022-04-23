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Max Kruse'den hat - trick! Fenerbahçe'yle FIFA'lık olmuştu

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Giriş Tarihi: 23.04.2022 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
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Max Kruse’den hat - trick! Fenerbahçe’yle FIFA’lık olmuştu

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Alman yıldız Max Kruse, Bundesliga'da oynanan Wolfsburg - Mainz maçında hat-trick yaptı. Fenerbahçe Alman oyuncu ile FIFA'lık olup tazminat ödemek zorunda kalmıştı.

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