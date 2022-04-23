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Fenerbahçeli Serdar Dursun tarihe geçti

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Giriş Tarihi: 23.04.2022
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Fenerbahçeli Serdar Dursun tarihe geçti

Sarı-Lacivertli ekibin golcüsü Serdar Dursun, Çaykur Rizespor'a Süper Lig'de oynanan 2 maçta da 3 gol atarak tarihe geçti. Süper Lig'de bir sezonda aynı takıma 2 maçta da 3 gol atan son futbolcu ise, Samsunspor'un efsanesi Serkan Aykut'tu. Serkan Aykut, 30 golle gol kralı olduğu 1999/2000 sezonunda Kocaelispor'a karşı 2 maçta da hat-trick yapmıştı.

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