Fenerbahçe'de Miguel Crespo şoku! Yıldız oyuncuda kırık tespit edildi
Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor ile karşılaşan ve maçtan 6-0 gibi rahat bir skorla ayrılan Fenerbahçe'de Miguel Crespo şoku yaşanıyor. Sakatlanarak sedyeyle kenara gelen oyuncuda kırık tespit edildi. Crespo'nun sakatlığına ilişkin Fenerbahçe'den resmi açıklama da geldi.
Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Baştan sona rahat bir oyun sergileyen sarı-lacivertlilerde sakatlık şoku yaşandı. Fenerbahçeli yıldız Miguel Crespo, 63. dakikada sakatlanarak sedyeyle saha kenarına alındı.
TARAK KEMİĞİNDE KIRIK ŞÜPHESİ!
Portekizli futbolcu hastaneye kaldırılırken, arak kemiğinde kırık şüphesi olduğu öğrenildi.
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