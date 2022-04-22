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Tyson Fury - Dillian Whyte maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Tyson Fury Dillian Whyte maçı şifresiz mi yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2022
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Tyson Fury - Dillian Whyte maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Tyson Fury Dillian Whyte maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Tyson Fury - Dillian Whyte maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Altın kazanma şansını yıllarca bekledikten sonra dileğine kavuşmak isteyen WBC geçici ağır sıklet şampiyonu Dillian Whyte, 23 Nisan'da WBC ağır sıklet şampiyonu Tyson Fury ile karşı karşıya gelecek. İşte, Tyson Fury - Dillian Whyte maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Tyson Fury Dillian Whyte maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Tyson Fury - Dillian Whyte maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Tyson Fury Dillian Whyte maçı şifresiz mi yayınlanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçen Mart ayındaki rövanş maçında Alexander Povetkin'i yendiğinden beri piste çıkmayan Dillian Whyte'ın maçı merak ediliyor. İşte, Tyson Fury - Dillian Whyte maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Tyson Fury Dillian Whyte maçı şifresiz mi yayınlanacak?

TYSON FURY MAÇI NE ZAMAN?

Fury ilk profesyonel çıkışını 2008'de yaptı. Fury, 2015'te WBA, IBF, WBO, IBO ve The Ring ağır siklet şampiyonlukları için Wladimir Klitschko'yu yendiğinde kendini duyurdu. Şimdi ise son maçına çıkarak emekli olacak. Londra'daki Wembley Stadyumu'nda gerçekleşecek olan maç, 23 Nisan'da gerçekleşecek.

FURY, WHYTE MÜSABAKASININ ARDINDAN BOKSU BIRAKACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Büyük Britanyalı Tyson Fury, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet şampiyonu unvanını korumak için gelecek ay vatandaşı Dillian Whyte ile yapacağı maçtan sonra kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Çıktığı 32 müsabakada 31 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Fury, 23 Nisan'daki karşılaşmaya ev sahipliği yapacak İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Whyte'tan sonra Oleksandr Usyk- Anthony Joshua müsabakasının galibiyle karşılaşması beklenen Fury, boksu bırakacağını söyleyerek herkesi şaşırttı.

33 yaşındaki boksör, "Bu, kariyerimin son maçı. Bundan sonra emekli oluyorum. Bankada 150 milyonum var, sağlıklı ve gencim. Yurtdışında büyük bir yat alacağım. Kimseye kanıtlayacağım bir şey yok, artık yokum." ifadelerini kullandı.

Fury, Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ağır sıklet kemerlerinin sahibi olduğu 3 Ekim 2016'da emekli olma kararı almış, 3 saat sonra da kararını değiştirdiğini duyurmuştu.

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