Tyson Fury - Dillian Whyte maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Tyson Fury Dillian Whyte maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Whyte'tan sonra Oleksandr Usyk- Anthony Joshua müsabakasının galibiyle karşılaşması beklenen Fury, boksu bırakacağını söyleyerek herkesi şaşırttı.

33 yaşındaki boksör, "Bu, kariyerimin son maçı. Bundan sonra emekli oluyorum. Bankada 150 milyonum var, sağlıklı ve gencim. Yurtdışında büyük bir yat alacağım. Kimseye kanıtlayacağım bir şey yok, artık yokum." ifadelerini kullandı.