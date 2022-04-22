Fatih Terim’in yeni takımı belli oluyor! Galatasaray sonrası sürpriz tercih...

BU KEZ KABUL EDECEK

Tam 1 yıldır Fatih Terim'in peşinde koşan Katar Milli Takımı, tecrübeli hocayla ilgili ısrarını sürdürüyor. 2022 Dünya Kupası'nda boy göstermek isteyen Fatih Terim'in de bu kez teklifi kabul etmeyi düşündüğü ve en büyük futbol organizasyonunda yerini almak istediği belirtiliyor.

FELIX SANCHEZ'İN YERİNE FATİH TERİM

An itibariyla Katar Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevini yürüten Felix Sanhez'in sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona eriyor. Katar, Fatih Terim'le sözleşme imzalayıp 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyona İmparator'la girmek istiyor.