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Galatasaray'dan "seçim" açıklaması

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Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
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Galatasaray’dan seçim açıklaması

Galatasaray Kulübü, olağanüstü genel kurul sürecinin kesintisiz devam ettiğini duyurdu. Açıklamada 30 Nisan'da yapılacak seçim yarışında yer alan her iki başkan adayı için başarılar dilendi.

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