Türkiye kapılarını Ukraynalı kulüp Shakhtar Donetsk’e açtı! Taras Stepanenko’dan samimi sözler: Minnettarız

"RUS SPORCULAR BİLE UKRAYNA'YI DESTEKLİYOR"

Bizim için diğer futbolculardan destek alabilmemiz çok önemli. Eski oyuncuların yanı sıra FIFA'dan ve UEFA'dan destek almak çok özel. Ben şu anda UEFA akademide kursta ders görüyorum. Aynı zamanda Rus bir kadın futbolcu ile beraber ders alıyoruz. Kendisi şu anda ABD'de yaşıyor. Rus olmasına rağmen bize destek verdiğini söyledi. Tüm insanlardan bu şekilde destek görmek kötü günlerde çok iyi hissettiriyor.

"ÜLKEMİZE GÜZEL GÜNLER GELECEK"

Savaş sırasında Shakhtar genç takımından bir antrenör bombalama nedeniyle hayatını kaybetti. Ukrayna Ligi'nde görev alan 14 oyuncu ve antrenör de aktif olarak orduda görev almakta. Biz de elimizden geldiği kadar desteğimizi sürdürmek istiyoruz. Uzaktan da olsa futbol ile ülkemize destek vermek istiyoruz. Ukraynalılar olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Biz sporcuların görevi bir nebze olsun halkımıza umut verebilmek. Ukrayna topraklarına yeniden güzel günler gelecek."