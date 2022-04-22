Türkiye kapılarını Ukraynalı kulüp Shakhtar Donetsk'e açtı! Taras Stepanenko'dan samimi sözler: Minnettarız
Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle futbolun bir süredir askıya alındığı Ukrayna'nın başarılı kulüplerinden Shakhtar Donetsk, Riva tesislerinde kamp yapıyor. Ukraynalı ekip, kapılarını açarak samimi açıklamalarda bulundu. Oyunculardan Taras Stepanenko yaşananları gözyaşları içinde anlattı. Stepanenko, "Savaşta zarar gören insanlara destek için maç yapan Türk takımları bizim için çok özel. Türkiye, savaşın sonlanması konusunda çok önemli bir rol almış durumda. Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuda minnettarız" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'da savaşın başlaması ile birlikte soluğu Türkiye'de alan Shakhtar Donetsk takımı Riva'da kamp yaparken, Fenerbahçe ile de hazırlık maçı oynadı. Ukrayna ekibi, kampının kapılarını açtı. Takımın deneyimli isimlerinden Taras Stepanenko, Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destekleri için minnettar olduklarını söylediler.
'AMACIMIZ BARIŞ İÇİN OYNAMAK'
Stepanenko, savaş nedeniyle ülkelerine sadece futbol oynayarak destek olabileceklerini ve bunun için de yeşil sahada mücadele ettiklerini söyledi. "Barış için oynamak tek amacımız" diyen 32 yaşındaki sporcu, şöyle devam etti:
"Türkiye'ye çok minnettarız. Özellikle Türk takımları ve TFF'ye bizi ağırladıkları için teşekkür ederiz. Dinamo Kiev ile Galatasaray maç yaptı. Biz Fenerbahçe ile oynadık. Bu şekilde savaşta zarar gören insanlara destek veren Türk takımları bizler için çok özel. Türkiye bu savaşın sonlanması konusunda önemli bir rol almış durumda. Kritik adımlar atıyorlar. Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuda minnettarız.
"DOĞU UKRAYNA'DA STAT KALMADI!"
İlk önce uluslararası futbolcular ve diğer ülkelerden gelen oyuncular için destek olmaya çalıştılar. Fakat onlar için ülkelerine dönmeleri başka yerde futbola devam etmeleri daha kolay olacaktır. Ukrayna futbolu adına bir şey söylemek çok zor. Savaşın ne zaman biteceğini kestiremiyoruz. Barış olmadan bir şey söylememiz zor. Ülkenin batı tarafında hâlâ sağlam statlar mevcut, doğu kısımdakiler ise kullanılamaz halde. Belki işler düzeldikten sonra lig orada devam edebilir. Mayıs ayında biz milli takım maçları oynayacağız. Dünya Kupası playoff elemesine çıkacağız. Şu anda bütün odağımız bu noktada. Bütün futbolcular ligden ziyade buna odaklanmış durumda. Onun için kendimizi hazır tutmaya çalışıyoruz. Ligi artık ülkenin bazı bölgelerinde oynamak zor...
"RUS SPORCULAR BİLE UKRAYNA'YI DESTEKLİYOR"
Bizim için diğer futbolculardan destek alabilmemiz çok önemli. Eski oyuncuların yanı sıra FIFA'dan ve UEFA'dan destek almak çok özel. Ben şu anda UEFA akademide kursta ders görüyorum. Aynı zamanda Rus bir kadın futbolcu ile beraber ders alıyoruz. Kendisi şu anda ABD'de yaşıyor. Rus olmasına rağmen bize destek verdiğini söyledi. Tüm insanlardan bu şekilde destek görmek kötü günlerde çok iyi hissettiriyor.
"ÜLKEMİZE GÜZEL GÜNLER GELECEK"
Savaş sırasında Shakhtar genç takımından bir antrenör bombalama nedeniyle hayatını kaybetti. Ukrayna Ligi'nde görev alan 14 oyuncu ve antrenör de aktif olarak orduda görev almakta. Biz de elimizden geldiği kadar desteğimizi sürdürmek istiyoruz. Uzaktan da olsa futbol ile ülkemize destek vermek istiyoruz. Ukraynalılar olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Biz sporcuların görevi bir nebze olsun halkımıza umut verebilmek. Ukrayna topraklarına yeniden güzel günler gelecek."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Akaryakıt fiyatları indirim var mı? 22 Nisan benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel fiyat listesi
- Yetiştiricilere müjde! Buzağı desteği yattı mı? 2021 1. dönem buzağı destekleri ne kadar, ne zaman yatacak?
- İmaş borsada ne zaman işlem görecek? 2022 İmaş Makina halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 5-6 Mayıs tatil mi? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü oldu? 2022 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?
- 3600 ek göstergede müjdeli açıklama: 3600 ek gösterge kimlere verilecek, ne zaman çıkacak? İşte son durum...
- AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF ne zaman açıklanacak?
- Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hangi tarihte yapılacak?
- Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? Ramazan ayı 5-6 Mayıs eklenecek mi? 2022 Bayram tarihleri...
- Survivor yeni takımlar belli oldu mu? Survivor 2022 Mavi, Kırmızı takım nasıl oldu? Ünlüler ve Gönüllüler yeni takım...
- Açık Lise sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL son duyurular...
- KYK bursları ne zaman, bayramdan önce yatar mı? KYK Mayıs ayı ödemeleri hangi tarihte yatacak? Ödeme tarihleri...
- İŞKUR 81 ilde personel aranıyor! 18 - 50 yaş arası deneyimli deneyimsiz personel KPSS'siz işçi alımı! Başvuru yapmak yeterli...