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Son dakika | Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

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Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
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Son dakika | Galatasaray’da seçim tarihi belli oldu

Son dakika haberi...Galatasaray'da seçimlerin önündeki mahkeme tedbiri kaldırıldı. Galatasaray 30 Nisan'da seçim yapacak.

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