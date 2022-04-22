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Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı kadrosu belli oldu! 22 isim Adana'ya gitti

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Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
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Trabzonspor’un Adana Demirspor maçı kadrosu belli oldu! 22 isim Adana’ya gitti

Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının sonucuna göre şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunan Fırtına, Adana'ya 22 kişilik kadroyla gitti.

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