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Nuri Şahin Galatasaray'a kapıları kapattı: Antalyaspor'da çok mutluyum

SPOR
Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
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Nuri Şahin Galatasaray’a kapıları kapattı: Antalyaspor’da çok mutluyum

Galatasaray Başkan Aday Metin Öztürk’ün takımın başına getirmek istediği Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin sarı kırmızılılara kapıyı kapattı. Nuri Şahin transfer iddialarına yönelik “Antalyaspor’da çok mutluyum, basında çıkan haberlerle ilgilenmiyorum” ifadelerini kullandı.

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